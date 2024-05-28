Минцифры может ввести плату за использование зарубежного ПО компаниями России
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Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что ведомство обсуждает введение платы для российских компаний за использование зарубежного программного обеспечения, сообщает ТАСС.
По словам Шадаева, Россия научилась жить в условиях запретов и обновлять зарубежный софт. Он также отметил, что для бизнеса нужно создавать дополнительные экономические стимулы для перехода на российское ПО. Например, они могут быть связаны с налоговыми мотивациями.
«Все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — добавил Шадаев.
Он подчеркнул, что на данном этапе бизнесу не выгодно вводить российский софт из-за снижения налоговой нагрузки, но этот вопрос уже находится в стадии обсуждения. По мнению Шадаева, плата за иностранное ПО уровняет его использование с российским софтом.
Ранее глава Минцифры заявил, что министерство планирует полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Данный вопрос обсуждается с белорусскими коллегами.