Минцифры может ввести плату за использование зарубежного ПО компаниями России

Шадаев: в России могут ввести плату за использование зарубежного софта

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что ведомство обсуждает введение платы для российских компаний за использование зарубежного программного обеспечения, сообщает ТАСС .

По словам Шадаева, Россия научилась жить в условиях запретов и обновлять зарубежный софт. Он также отметил, что для бизнеса нужно создавать дополнительные экономические стимулы для перехода на российское ПО. Например, они могут быть связаны с налоговыми мотивациями.

«Все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — добавил Шадаев.

Он подчеркнул, что на данном этапе бизнесу не выгодно вводить российский софт из-за снижения налоговой нагрузки, но этот вопрос уже находится в стадии обсуждения. По мнению Шадаева, плата за иностранное ПО уровняет его использование с российским софтом.

Ранее глава Минцифры заявил, что министерство планирует полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Данный вопрос обсуждается с белорусскими коллегами.