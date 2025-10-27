Минтруд назвал число квот на привлечение рабочих из визовых стран в 2026 году

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили установить лимит на привлечение квалифицированных кадров из стран с визовым режимом на 2026 год. Общий объем разрешений установить на уровне 278,9 тыс. единиц, сообщает ТАСС .

В Минтруде также подчеркнули, что наблюдается тенденция увеличения интереса работодателей к использованию механизма квотирования для привлечения иностранной рабочей силы.

«Квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран предлагается установить в пределах 278,9 тыс. разрешений на 2026 год. Такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из различных субъектов. Речь идет о разрешении на найм квалифицированных работников под заявленную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта», — говорится в сообщении.

В Минтруде особо отметили, что квота формируется исключительно на основании заявок работодателей, получивших одобрение как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Значительная часть квоты выделяется для продления разрешений иностранным гражданам, уже осуществляющим трудовую деятельность в России, что означает, что не все разрешения выдаются новым работникам. Основными странами, из которых привлекаются специалисты через механизм квотирования, являются Китай, Турция, Индия, Сербия и другие государства, поддерживающие визовый режим с Россией.

