Mint: госнефтекомпании Индии ведут переговоры о закупках нефти у России

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о готовящемся отказе Дели от закупок нефти из России.

Как пишет индийская газета Mint, местные компании Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) продолжают закупать черное золото у поставщиков из РФ, идут переговоры о заключении спотовых сделок, несмотря на введенные ЕС санкции и упреки президента США.

Источники газеты отметили, что за последние дни индийские нефтеперерабатывающие компании уже купили две партии нефти из РФ, на которые были более высокие скидки, чем обычно. При этом решения замедлять или останавливать данные поставки в Индии нет. Также идут переговоры по сделкам с поставками товара в сентябре.