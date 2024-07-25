сегодня в 11:47

Минпромторг РФ предложил отслеживать происхождение комплектующих с целью сократить случаи продажи государству иностранной продукции под видом отечественной, сообщает «Коммерсант» .

Российские компании будут обязаны при внесении данных о происхождении товаров в государственную информационную систему «Промышленность» отчитываться и о стране производства комплектующих. Нововведение позволит отстранить от госзаказа «ненастоящих» отечественных производителей.

На сегодняшний день масштабы подмены российских товаров иностранными неизвестны, при этом участники рынка признают наличие проблемы. Производители указывают страной происхождения товара РФ, однако используют зарубежные детали при производстве.

Ранее Минпромторг рекомендовал отечественные автомобили Lada Largus и Xcite X-Cross 7 для приоритетного использования чиновников. Теперь в перечень рекомендованных для чиновников автомобилей входят 40 моделей 14 брендов.