Минпромторг не будет поощрять возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов

сегодня в 16:33

Минпромторг: задачи стимулировать возвращение западных брендов в Россию нет

Для Минпромторга РФ неактуальна задача поощрять или стимулировать возвращение покинувших российский рынок иностранных компаний и брендов. Ниши, которые освободились, замещает отечественный бизнес, сообщает ТАСС .

Западные компании, которые не покинули рынок в РФ, успешно работают дальше. Ниши, в которых освободилось место после ухода иностранных фирм, заместят отечественные бренды.

В стране будут продолжать тренд на создание и развитие своих брендов. Отечественный бизнес поддерживает государство.

Ранее стало известно, что Союз торговых центров предложил компаниям Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию.