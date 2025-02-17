Минпромторг не будет поощрять возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов
Минпромторг: задачи стимулировать возвращение западных брендов в Россию нет
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Для Минпромторга РФ неактуальна задача поощрять или стимулировать возвращение покинувших российский рынок иностранных компаний и брендов. Ниши, которые освободились, замещает отечественный бизнес, сообщает ТАСС.
Западные компании, которые не покинули рынок в РФ, успешно работают дальше. Ниши, в которых освободилось место после ухода иностранных фирм, заместят отечественные бренды.
В стране будут продолжать тренд на создание и развитие своих брендов. Отечественный бизнес поддерживает государство.
Ранее стало известно, что Союз торговых центров предложил компаниям Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию.