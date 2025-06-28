Министерство туризма Италии положительно оценило свадьбу Безоса

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Свадьба Безоса в Венеции обошлась в 48 млн евро

Президент региона Венетто Лука Дзайя раскрыл детали одной из самых дорогих свадеб года — основатель Amazon Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес потратили до 48 млн евро на трехдневное торжество в Венеции, сообщает «КоммерсантЪ» .

На церемонию, проходящую с 26 по 28 июня, приглашены 200–250 гостей, включая Билла Гейтса, королеву Иордании Ранию аль-Абдулла и Ким Кардашьян.

Министерство туризма Италии оценило положительное влияние свадьбы на экономику страны в 1,12 млрд евро, благодаря глобальному медиаосвещению и притоку состоятельных туристов.

Однако местные жители вышли на протесты, возмущенные закрытием части города и чрезмерной коммерциализацией Венеции.