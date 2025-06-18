Минфин заявил о десятках заявок в месяц на продажу иностранных бизнесов в РФ

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что ежемесячно правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России рассматривает 10 заявок на продажу иностранного бизнеса в стране, сообщает РБК .

«На подкомиссии мы рассматриваем не только сделки, связанные с „выходом“ компаний, но и сделки купли-продажи недвижимости, выплату дивидендов. В совокупности это не менее 100 заявок в месяц, но если говорить о сделках „на выход“, их десятки», — сказал Чебесков.

Он подчеркнул, что при этом поток заявок на продажу иностранного бизнеса в РФ снизился. Это может быть связано с ужесточениями условий «на выход», однако на сегодняшний день они остаются выполнимыми.

Замминистра добавил, что решающим фактором для работающих в России иностранных бизнесов стала геополитика. Иностранные компании пытаются получить от этого экономические выгоды.

Ранее стало известно, что в России могут перезапустить инвестиционное страхование жизни. В настоящее время Минфин и Банк России обсуждают такую возможность.