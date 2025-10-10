Минфин заявил, что шкалу НДФЛ в России менять не планируют

В настоящий момент Минфин не планирует вносить каких-либо изменений в НДФЛ, считая эту меру избыточной. Такое заявление сделала первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова, пишет ТАСС .

Вопрос изменения НДФЛ в России рассматривали на заседании комитета Госдумы по экономической политике. Окладникова заявила, что на данный момент слухи о предстоящем изменении НДФЛ не соответствуют действительности.

«В части НДФЛ. Здесь у нас дополнительного изменения не предусматривается. Считаем, что оно просто избыточно», — заявила первый замминистра финансов РФ.

Ранее сообщалось, что в России может заработать единая система сбора налогов как для ИП, так и для самозанятых. В разговоре с РИАМО генеральный директор имиджевого агентства PRIX Club Александр Кривошеев заявил, что эти изменения могут стать серьезным вызовом для малого бизнеса.

