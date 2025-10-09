Эксперт: налоговые реформы — серьезный вызов для малого бизнеса

Повышение ставки налога для самозанятых на официальном трудоустройстве никак не отразится. Будет снова актуальным договор ГПХ, с НДФЛ 13%, что скажется на индексации оплат. Вместе с ожидаемым снижением лимитов по УСН это может стать серьезным вызовом для малого бизнеса, сообщил РИАМО генеральный директор имиджевого агентства PRIX Club Александр Кривошеев.

«По моему мнению, Минфин хочет сделать единую комбинированную систему налогообложения для ИП и самозанятых с лимитом до искомых 10 млн рублей и тем самым определить понимание малого бизнеса и его четкие границы. Идея не нова, но она принесет достаточно много изменений для тех МСП, которые фактически переходят в разряд среднего бизнеса», — отметил эксперт.

По его словам, процент безработных это тоже не изменит. Ни договор ГПХ, ни договор самозанятых не дает основания для учета в качестве официального трудоустройства. Единственное, может временно повысится количество ИП, пока будет переходный период с лимитами. Бизнесы будут диверсифицировать деятельность и выделят в отдельные юридические лица, ИП, свои бизнес подразделения. Финансовые власти это ожидают и принимают превентивные меры, объяснил Кривошеев.

«Думаю, в следующем году мы ожидаем период адаптации. Ведь, в конечном счете, государству необходимо обеспечить приток поступлений в бюджет, и самозанятые занимают в нем не последнее место», — сказал специалист.