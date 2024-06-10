Минфин: в России доходы бюджета выросли на 45,5%

За 5 месяцев 2024 года доход федерального бюджета РФ увеличился на 45,5%

Министерство финансов России на официальном сайте опубликовало отчет с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за первые пять месяцев 2024 года, где сказано, что рост поступлений увеличился на 45,5% в сравнении с данными за аналогичный период 2023 года.

Предварительно, объем доходов федерального бюджета с января по май включительно оценили в 14 289 млрд рублей. Эта сумма на 45,5% больше той, что была зафиксирована в аналогичный период 2023 года.

«При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета (+34% г/г), так и бюджетной системы в целом (+28% г/г), — наблюдается устойчивая положительная динамика», — говорится в отчете.

Ненефтегазовые доходы в федеральном бюджете составили 9 338 млрд рублей, а нефтегазовые — 4 951 млрд рублей.

Ранее в Минфине заявили, что могут поднять уровень возмещения по льготной ипотеке для банков. Такая инициатива направлена на то, чтобы вышеуказанные кредиты стали более рентабельны.