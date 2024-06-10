Российским банкам могут поднять уровень возмещения по льготной ипотеке

Представители Минфина могут увеличить для российских банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля, чтобы сделать для них такие кредиты более рентабельными, сообщает РБК.

Надбавку используют для расчета объема компенсации недополученных доходов за выдачу ипотечных ссуд с господдержкой. На данный момент возмещение рассчитывают как разницу между ключевой ставкой, увеличенной на 1,5 процентного пункта, и ставкой по льготной программе.

С этого года, согласно новому постановлению правительства, данная надбавка уменьшилась с 2 до 1,5 п. п. Благодаря этому льготная ипотека стала нерентабельной для кредиторов.

Вероятность, что уровень возмещения поднимут, высокая, специалисты на это надеются. Некоторые эксперты отмечают, что в Минфине обсуждают возврат к надбавке на прежнем уровне.

Во второй половине 2023 года из-за роста ключевой ставки и стоимости рыночной ипотеки льготные ипотечные программы стали занимать ощутимую долю в выдачах банков.