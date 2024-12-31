Минфин Украины привлек 41,7 млрд долларов внешнего финансирования в 2024 году

При этом около 30 процентов от этой суммы составили грантовые средства. Украина получала ссуды на льготных условиях.

Большая часть средств поступила от Всемирного банка, Международного фонда, Евросоюза, Великобритании, Канады, США и Японии.

Ранее американский президент Джо Байден объявил об отправке Украине около 2,5 млрд долларов. Соответствующее заявление выложено на официальном сайте Белого дома. 2,5 млрд долларов Украина получит в качестве помощи для сферы безопасности.