Минфин США: американский госдолг за двое суток увеличился на 347 млрд долларов

Американский госдолг после начала следующего финансового года увеличился на 347,6 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои расчеты, сделанные на основе опубликованной Минфином США информации.

В Соединенных Штатах финансовый год федерального правительства начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября. Государственный долг в понедельник, в последний день прошлого финансового года, увеличился на 143,3 млрд долларов. В первый день следующего финансового года, во вторник, на дополнительные 204,3 млрд.

Таким образом Соединенные Штаты поставили новый рекорд госдолга. Он равен 35,67 трлн долларов.

Смена финансового года в 2024-м считается наиболее дорогой среди всей истории государственного долга США. В 2023 за два дня он вырос всего на 315,7 млрд, а в 2022 году - на 252,5 млрд.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сказал, что США банкротятся из-за увеличивающихся расходов на обслуживание госдолга. В 2024 году Соединенные Штаты выплатят по нему 1,14 трлн долларов. На это уходит 76% от налогов.