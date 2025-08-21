Минфин России смягчил стандарты размещения госдолга

20 августа состоялись аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Результаты для Минфина оказались более радужными, чем остальные в этом месяце.

На прошлой неделе суммарный спрос был более 90 млрд рублей, а в этот раз он почти достиг отметки в 140 млрд рублей. Доля удовлетворенных заявок также выросла — с 62,4% до 68,3%.

Результат оказался лучшим в этом месяце. Объем размещения достиг отметки 95,4 млрд рублей. При этом показатель все равно более чем в два раза уступает результатам конца июля.

Утром 19 августа индекс RGBI, отражающий состояние российских государственных облигаций, преодолел важную психологическую отметку в 122 пункта впервые с 2023 года. К 10:05 по московскому времени показатель достиг 122,22 пункта, прибавив 0,33% к предыдущему закрытию.