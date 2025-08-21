Минфин России смягчил стандарты размещения госдолга
Фото - © РИА Новости
Министерство финансов России было вынуждено смягчить стандарты размещения госдолга. Ведомство предложило инвесторам премию ко вторичному рынку, сообщает «Коммерсант».
20 августа состоялись аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Результаты для Минфина оказались более радужными, чем остальные в этом месяце.
На прошлой неделе суммарный спрос был более 90 млрд рублей, а в этот раз он почти достиг отметки в 140 млрд рублей. Доля удовлетворенных заявок также выросла — с 62,4% до 68,3%.
Результат оказался лучшим в этом месяце. Объем размещения достиг отметки 95,4 млрд рублей. При этом показатель все равно более чем в два раза уступает результатам конца июля.
Утром 19 августа индекс RGBI, отражающий состояние российских государственных облигаций, преодолел важную психологическую отметку в 122 пункта впервые с 2023 года. К 10:05 по московскому времени показатель достиг 122,22 пункта, прибавив 0,33% к предыдущему закрытию.