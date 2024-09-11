Минфин России разместил максимальный объем ОФЗ с июля 2023 года

Министерство финансов РФ в среду разместило на первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 97,917 млрд рублей по номиналу. Это максимальный объем размещения нового госдолга с конца июля прошлого года, сообщает РБК .

В рамках первого аукциона российский Минфин разместил ОФЗ-флоатеры серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года на сумму 67,178 млрд рублей по номиналу при спросе 242,231 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 94,8976% от номинала.

На втором аукционе министерство продало ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года на сумму 30,739 млрд рублей по номиналу при спросе 78,712 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 81,5338% от номинала, показатель соответствует доходности 15,98% годовых.

Цена отсечения была установлена на уровне 81,46% от номинала, а доходность по цене отсечения — 15,99% годовых. Следующий аукцион по размещению государственных облигаций состоится 18 сентября текущего года.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия находится в списке стран, население которых имеет высокий уровень дохода. Также в перечень государств с высоким уровнем доходов граждан попали Болгария и Палау.