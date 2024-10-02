Минфин России посоветовал не присоединяться к глобальному минимальному налогу

Минфин России предложил не присоединяться к глобальному минимальному налогу, так как счел это нецелесообразным, сообщает РБК .

Ведомство опубликовало приложение к проекту «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на ближайшие три года. Судя по документу, Минфин не планирует присоединение страны ко второму элементу глобальной налоговой реформы, в рамках которой под действие новых правил попадают холдинги.

Согласно этим правилам, которые разработала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), крупные корпорации, осуществляющие деятельность более чем в одной юрисдикции, обязаны уплачивать минимальный налог на прибыль, которую получают в каждой стране, где осуществляется их деятельность.

Ведомство считает, что действие этой реформы в России по факту может привести двойному налогообложению отечественных организаций. Кроме того, вероятность, что ОЭСР признает «квалифицированными», крайне маленькая.

По данным ведомства, сейчас эти правила внедряют в основном недружественные страны. В то же время страны БРИКС+ не работают над присоединением к глобальной налоговой реформе.

Исходя из этого, внедрять новые правила финансовые власти России не планируют, так как считают их нецелесообразными.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в проект федерального бюджета на 2025 год заложено укрепление обороноспособности страны. Особое внимание уделят также обеспечению нужд СВО.