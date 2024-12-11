Минфин РФ примет решение о налоговой донастройке из-за Pillar 2

Статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе встреч с предпринимателями заявил, что Минфин РФ в середине 2025 года примет решение о налоговой донастройке в связи с реформой Pillar 2, сообщается на сайте ведомства.

Он отметил, что сейчас аналитики работают над этим вопросом. Будут внимательно изучены налоговые декларации компаний, которые потенциально могут попасть под Pillar2.

Сазанов добавил, что если в текущем году фирма заплатила налог с российской налоговой базы не в РФ, то в таком случае будут вводиться контрмеры.

Он уточнил, что окончательное решение по поводу того, нужна ли налоговая донастройка, будет принято в середине 2025 году исходя из аналитики итогов 2024 года. По его словам, если изменения введут, то «уже с 2026 года».

В октябре Минфин России посоветовал не присоединяться к глобальному минимальному налогу. Ведомство сочло это нецелесообразным.