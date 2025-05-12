Минфин РФ повысил прогноз поступления дивидендов в бюджет на 3%

Ожидается, что в федеральный бюджет 2025 года поступит больше дивидендных платежей, чем предполагалось раньше. Данный прогноз повысил Минфин РФ, сообщает «Интерфакс».

В понедельник правительство внесло в Госдуму поправки в закон о бюджете на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. Согласно им, теперь ожидаются поступления в размере 812,82 млрд руб., тогда как ранее прогнозировалась другая сумма — 786,44 млрд руб.

Таким образом, прирост составляет 3,4%, или 26,4 млрд руб.

Пересмотр в сторону увеличения оценки поступлений был выполнен на фоне выхода сильной отчетности «Газпрома» и возобновления выплат со стороны ВТБ. Аналитики изменили свое настроение, хотя изначально скептично были настроены относительно перспектив выплат «Газпрома» за прошлый год.

При этом ранее в Минфине уже говорили, что поступления от компании не запланированы бюджетом текущего года. Поэтому планы «Газпрома» являются главной интригой сезона.

О том, что ВТБ в первый раз с 2021 года собрался выплатить дивиденды, стало известно в конце апреля. Объем дивидендов на одну обыкновенную акцию будет равен 25,58 рубля.