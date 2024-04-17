Минфин РФ может повысить ставку по дальневосточной ипотеке

Чебесков: в Минфине идет дискуссия о повышении ставки на дальневосточную ипотеку

«Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе», — заявил Чебесков журналистам.

Он отметил, что сейчас дальневосточная ипотека находится на уровне 2%. По мнению замминистра финансов, программа выполнила свои задачи.

«2% — все-таки это очень низкая минимальная ставка», — добавил Чебесков.

При этом он не сообщил, насколько может быть повышена дальневосточная ипотека. Параметры арктической ипотеки пока рассматриваться не будут. Там также действует ставка 2%.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева заявила, что процентная ставка по дальневосточной ипотеке до сих пор оставалась самой низкой из всех видов льготной ипотеки и составляла 2%, поэтому вопрос о ее повышении — это лишь дело времени.