Минфин РФ может повысить ставку по дальневосточной ипотеке
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Заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что ведомство рассматривает вопрос повышения ставки на дальневосточную ипотеку, сообщает ТАСС.
«Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе», — заявил Чебесков журналистам.
Он отметил, что сейчас дальневосточная ипотека находится на уровне 2%. По мнению замминистра финансов, программа выполнила свои задачи.
«2% — все-таки это очень низкая минимальная ставка», — добавил Чебесков.
При этом он не сообщил, насколько может быть повышена дальневосточная ипотека. Параметры арктической ипотеки пока рассматриваться не будут. Там также действует ставка 2%.
Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева заявила, что процентная ставка по дальневосточной ипотеке до сих пор оставалась самой низкой из всех видов льготной ипотеки и составляла 2%, поэтому вопрос о ее повышении — это лишь дело времени.