Минфин Германии заявил о дефиците госбюджета в 5 млрд евро

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что дефицит госбюджета Германии в 2025 году составляет 5 млрд евро, пишет РИА Новости .

«Величина, о которой идёт речь, по моей оценке, составляет приблизительно 5 млрд евро», — отметил он.

Планируется, что кабмин будет обсуждать этот вопрос до середины августа, после чего проект бюджета должны внести в бундестаг и согласовать в ноябре.

Ранее сообщалось, что экономика Германии показала спад во втором квартале 2024 года. По словам экспертов, одной из причин стагнации крупнейшей экономики Европы является нежелание бизнеса инвестировать. По индексу делового климата IFO можно судить о слабом развитии транспорта и логистики, сложностях в сфере строительства.