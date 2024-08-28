Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти до 425,2 млн баррелей
Минэнерго США: запасы нефти за неделю сократились на 0,8 млн баррелей
Минэнерго США сообщило, что всего за неделю коммерческие запасы нефти на территории страны сократились на 0,8 млн баррелей, пишет ТАСС.
По данным на 23 августа, объем коммерческих запасов нефти составлял 425,2 млн баррелей. Уточняется, что этот объем нефти на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет для текущего времени года — конца лета.
По данным на 17:36 по Москве, ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 1,19% — до 78,9 доллара за баррель, а цена фьючерса нефти WTI с поставкой в октябре снижалась на 1,14%, до 74,8 долларов за баррель.
Ранее сообщалось, что банк США Morgan Stanley понизил с 85 долларов до 80 долларов за баррель на нефть марки Brent. Речь идет о четвертом квартале 2024 года.