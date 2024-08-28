Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти до 425,2 млн баррелей

Минэнерго США сообщило, что всего за неделю коммерческие запасы нефти на территории страны сократились на 0,8 млн баррелей, пишет ТАСС .

По данным на 23 августа, объем коммерческих запасов нефти составлял 425,2 млн баррелей. Уточняется, что этот объем нефти на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет для текущего времени года — конца лета.

По данным на 17:36 по Москве, ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 1,19% — до 78,9 доллара за баррель, а цена фьючерса нефти WTI с поставкой в октябре снижалась на 1,14%, до 74,8 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что банк США Morgan Stanley понизил с 85 долларов до 80 долларов за баррель на нефть марки Brent. Речь идет о четвертом квартале 2024 года.