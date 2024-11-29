Минэкономразвития отреагировало на резкое падение рубля

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рубль вернется к своим фундаментальным значениям. По словам главы ведомства, снижение курса российской нацвалюты вызвал ряд факторов, в том числе действия спекулянтов, сообщает РИА Новости .

«Фундаментально торговый баланс крепкий», — сказал Решетников.

Импорт восстанавливается, подчеркнул министр. По словам Решетникова, российские компании, работающие на экспорт, продолжают вести стабильную деятельность. Также ведутся расчеты по внешнеторговым соглашениям.

По словам Решетникова, в Москве исходят из того, что значения рубля вернутся к фундаментальным значением после того, как нервозность на рынке исчезнет.

Вместе с тем министр экономического развития добавил, что волатильность в данный момент повышена по причине отсутствия биржевых торгов долларом и евро. В подобных условиях в моменте курс может ощутимо колебаться, когда фиксируются повышение спроса или дополнительные поступления иностранных денег, сказал Решетников.

Ранее Центробанк России объявил о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке до конца года. Регулятор принял такое решение после того, как рубль откатился к минимуму 2022 года — ослаб до 114 за доллар на Forex и до 15 за юань на Мосбирже.