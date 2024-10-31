Миллиардер Авдеев избавился от всех активов в России

сегодня в 13:24

Миллиардер Роман Авдеев продал все свои российские активы

Миллиардер Роман Авдеев продал принадлежащую ему долю в компании «Россиум» структурам миллиардера Сергея Сударикова. Авдеев занимает 108 место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов, сообщает РБК .

На своей странице в соцсетях миллиардер назвал продажу активов в РФ «значимым событием». По словам Авдеева, 31 октября была завершена сделка по продаже его долей в «Россиуме» структурам Сударикова.

«В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России», — написал миллиардер.

Сумму сделки бизнесмен не назвал. В концерне «Россиум» Авдеев имел долю в размере 62%.