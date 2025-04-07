Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации российской «дочки»

Корпорация Microsoft не собирается закрывать свою российскую «дочку» — ООО «Майкрософт Рус». У компании на нее долгосрочные планы, сообщает РИА Новости .

В настоящий момент американская компания не рассматривает вопрос ликвидации российского юридического лица. У корпорации есть долгосрочные планы, хотя они и «неопределенные».

В корпорации отметили, что единственный участник ООО «Майкрософт Рус» будет следить за изменениями в ограничениях, связанных с условиями ведения бизнеса в России. Решение о деятельности корпорации в РФ будут приниматься исходя из дальнейшего развития ситуации.

«Майкрософт Рус» в 2024 году получила чистую прибыль в размере 174,114 млн рублей. Доходы выросли на 38,9%. Выручка составила 161,6 млн рублей. Всего в российской «дочке» корпорации числится 2 сотрудника. Также в конце прошлого года компания закрыла свои филиалы в нескольких российских городах.

Корпорация Microsoft три года назад объявила, что уходит с российского рынка. Однако она подчеркнула, что продолжит выполнять обязательства перед клиентами в РФ.

Ранее стало известно, что компания Microsoft решила отказаться от «синего экрана смерти». Теперь при проблемах у пользователей будет появляться зеленый экран.