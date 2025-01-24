МФО выставили на продажу рекордный объем долгов россиян
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В 2024 году коллекторские агентства приобрели рекордный объем просроченных займов у МФО на сумму 89 млрд рублей, об этом сообщает Frank Media со ссылкой на «Ведомости».
Данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств показывают, что микрофинансовые компании выставили на торги долговые обязательства общей стоимостью 125 млрд рублей. Такая активность на рынке не наблюдалась последние 3 года, что делает 2024 год особенно примечательным для сектора взыскания долгов.
В предыдущие годы наблюдалась иная динамика продажи долгов МФО. Если в 2022 году коллекторы приобрели просроченные долги на сумму 55,7 млрд рублей при общем объеме предложения 80,2 млрд рублей, то в 2023 году эти показатели достигли 68 и 75 млрд рублей соответственно. Эффективность сделок значительно выросла — с 65% до 86% от выставленного объема. По итогу 2024 года общая сумма проданных долгов стала рекордной.
Текущая ситуация демонстрирует противоречивые тенденции. С одной стороны, процент успешных сделок снизился на 15 п. п. – до 71,3% по сравнению с прошлым годом. Однако стоимость закрытия контрактов продолжила рост, достигнув 17,1%, что на 1,6 п. п. выше предыдущего показателя. Это существенный прогресс по сравнению с 2022–2023 годами, когда цена закрытия составляла 13,7% и 15,5% соответственно.