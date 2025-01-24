МФО выставили на продажу рекордный объем долгов россиян

В 2024 году коллекторские агентства приобрели рекордный объем просроченных займов у МФО на сумму 89 млрд рублей, об этом сообщает Frank Media со ссылкой на «Ведомости» .

Данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств показывают, что микрофинансовые компании выставили на торги долговые обязательства общей стоимостью 125 млрд рублей. Такая активность на рынке не наблюдалась последние 3 года, что делает 2024 год особенно примечательным для сектора взыскания долгов.

В предыдущие годы наблюдалась иная динамика продажи долгов МФО. Если в 2022 году коллекторы приобрели просроченные долги на сумму 55,7 млрд рублей при общем объеме предложения 80,2 млрд рублей, то в 2023 году эти показатели достигли 68 и 75 млрд рублей соответственно. Эффективность сделок значительно выросла — с 65% до 86% от выставленного объема. По итогу 2024 года общая сумма проданных долгов стала рекордной.

Текущая ситуация демонстрирует противоречивые тенденции. С одной стороны, процент успешных сделок снизился на 15 п. п. – до 71,3% по сравнению с прошлым годом. Однако стоимость закрытия контрактов продолжила рост, достигнув 17,1%, что на 1,6 п. п. выше предыдущего показателя. Это существенный прогресс по сравнению с 2022–2023 годами, когда цена закрытия составляла 13,7% и 15,5% соответственно.