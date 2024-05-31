МФО в I квартале увеличили объем выданных потребительских кредитов на 5,5%

По итогам I квартала текущего года микрофинансовые организации (МФО) увеличили объемы выданных потребительских кредитов на 5,5% по сравнению с IV кварталом 2023 года. При этом объем выдач в сегменте малого и среднего бизнеса снизился на 21%, сообщает «Интерфакс» .

Согласно докладу Центробанку РФ о тенденциях на рынке МФО, размер совокупного портфеля МФО за отчетный период вырос на 7% и на конец марта составил 472 млрд рублей. Такие темпы роста сопоставимы с показателями 2021 года.

С января по март доля просроченной задолженности в портфеле составила 32,2%. Это на 1,2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем квартале, а также на 2,2 п. п. ниже аналогичного показателя прошлого года.

На конец I квартала количество МФО на рынке уменьшилось на 2% и составило составило 987 организаций. При этом речь идет о небольших компаниях. Число МФО, работающих в онлайне, за год выросло на 23%, дистанционно выдается 80% займов.

Основную активность на рынке создают постоянные заемщики. Так, 55% клиентов в предыдущем квартале уже брали займ в микрофинансовой организации или одновременно займ в МФО и кредит в банке. При этом клиентская база МФО продолжает расширяться за счет как лиц без кредитной истории, так и заемщиков, которые ранее обслуживались в банках.

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