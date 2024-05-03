Россиянам рассказали, как установить самозапрет на кредиты

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский отметил, что установить самозапрет на выдачу кредитов можно в отделении банка, МФЦ или через портал «Госуслуги». Для этого нужно написать заявление, сообщает RuNews24 .

Специалист обратил внимание, что перед оформлением услуги необходимо внимательно прочитать все условия договора. В дальнейшем это позволит избежать трудностей с отменой процедуры.

«Вам нужно четко понимать, сколько продлится самозапрет, какой вид кредитора окажется для вас под запретом (банк или МФО), какие форматы оформления банковских услуг вам будут недоступны (онлайн или оффлайн, или все вместе), как можно отменить самозапрет и т. д.», — подчеркнул Рогачевский.

По его словам, если пользователь является клиентом сразу нескольких банков, то он должен будет подать заявление сразу во все кредитные учреждения.

Рогачевский добавил, что если человек вдруг передумает и захочет взять кредит или ипотеку, то процесс по снятию самозапрета займет уже длительное время.