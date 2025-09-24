Эксперт Кузьмин рассказал, как снизить комиссии и ускорить переводы при расчетах

Компании, работающие на международных рынках, сегодня сталкиваются с целым рядом проблем при переводе денег за границу. Основная сложность связана с тем, что число банков, через которые можно проводить платежи, за последние годы сократилось. Потоки денег концентрируются у ограниченного круга посредников, и бизнес становится зависимым от их условий и тарифов. В результате даже небольшие перебои или повышение комиссий превращаются в серьезный риск для компаний, сообщил РИАМО председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин.

Не меньшее значение имеют стоимость и скорость переводов, сказал эксперт. Комиссии на международные платежи до сих пор остаются ощутимыми — около полутора процентов от суммы, а это выше целевого уровня, установленного мировыми организациями. Для бизнеса такие расходы ложатся прямым грузом на себестоимость сделок, а длительное прохождение переводов мешает точно планировать движение денег.

Свою роль играет и разница в правилах проверки платежей в разных странах, отметил Кузьмин. Каждая юрисдикция требует разный объем данных о плательщике и получателе. Из-за этого операции задерживаются, возвращаются на доработку или попадают под дополнительные проверки. Недавнее ужесточение международных стандартов сделает процесс еще более строгим, но в перспективе это должно сократить число ошибок и снизить риск мошенничества.

При этом важно понимать: привычная аббревиатура SWIFT — это не сама система переводов, а лишь защищенная сеть обмена сообщениями между банками. Сами деньги движутся через счета корреспондентских банков и провайдеров. Недооценка этой архитектуры приводит к завышенным ожиданиям по срокам и сбоям в логистике платежей, подчеркивает эксперт.

«На этом фоне все большее значение приобретают платежные агенты и провайдеры. Это лицензированные посредники, которые располагают сетью счетов в разных странах и умеют выстраивать понятные маршруты переводов. Они подбирают оптимальные каналы для прохождения платежей, обеспечивают предсказуемые сроки и прозрачные тарифы, помогают проверять данные и соответствовать требованиям санкционного контроля. Кроме того, такие агенты сопровождают клиента на всех этапах — от отслеживания статуса перевода до урегулирования претензий со стороны банков», — объяснил Кузьмин.

Для России и стран БРИКС все это имеет особую актуальность, уверен эксперт. Постепенно расширяются прямые отношения с банками азиатских стран, формируются новые маршруты, которые позволяют обходиться без перегруженных и дорогих посредников. Это не быстрый процесс, но тенденция уже заметна, и она обещает снижение издержек и ускорение расчетов для экспортеров и импортеров.

Ситуацию осложняет дефицит торгового финансирования. Малому и среднему бизнесу все труднее получать аккредитивы и гарантии, которые обеспечивают сделки. Из-за этого компании сталкиваются с кассовыми разрывами и рискуют сорвать поставки. Поэтому особенно важно выстраивать грамотную финансовую логистику: заранее проверять банки-посредники, согласовывать формат данных по платежам, иметь резервные маршруты и работать с провайдерами, которые могут быстро переключать расчеты между разными странами.

«Международные расчеты — это уже не «нажать отправить», а работа на стыке правил проверки, взаимодействия банков и устойчивости каналов. На практике лучший результат дает связка банка и платежного агента: первый обеспечивает инфраструктуру и надежность, второй — гибкость и быстрый подбор маршрутов. В итоге комиссии ниже, переводы идут быстрее, а расчеты становятся стабильнее», — заключил Кузьмин.