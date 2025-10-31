Реальная промышленная кооперация: как РФ и Белоруссия выстраивают сотрудничество

Мир меняется: перестраиваются цепочки поставок, технологические экосистемы становятся региональными. Суверенитет невозможен без партнерства. Это заметно и в работе бизнес-инкубаторов: конкурентоспособность определяется не только самой организацией, но и ее связями, партнерами и контрагентами, сообщила РИАМО директор инкубатора малого предпринимательства УП «УИН» (Республика Беларусь) Елена Яшович.

Опыт Белоруссии показывает, что долгосрочное стратегическое сотрудничество важнее сиюминутной выгоды. Именно так была выстроена реальная промышленная кооперация с Россией: от «МАЗа» и «БелАЗа» до агропромышленного комплекса и совместных разработок. Сегодня сложно найти белорусский товар без российских комплектующих, что является результатом многолетней системной работы, подчеркнула эксперт.

«Беларусь накопила опыт работы с технопарками, и для нас особенно ценным стало взаимодействие с Санкт-Петербургским технопарком. Мы адаптировали его модель к своим условиям и убедились, что это работает. Такой обмен практиками открывает новые возможности: от привлечения инвестиций до запуска совместных инновационных проектов», — отметила Яшович.

Важно помнить, что сотрудничество строится не на бумагах, а на живых связях и реальных проектах. Бизнес-инкубаторы и технопарки становятся не только площадками для стартапов, но и окнами для трансфера технологий, местом для совместных лабораторий и даже возможных венчурных фондов. Это инфраструктура поддержки инновационного бизнеса, которая формирует будущее, пояснила Яшович.

«Опыт Беларуси и России доказывает: объединяясь, мы становимся сильнее и конкурентоспособнее», — добавила она.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.