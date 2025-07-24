Металлургическое предприятие Королева запускает дни открытых дверей для учащихся

Компания «Иплана» в Королеве — одно из ведущих металлургических предприятий Подмосковья, успешно работающее на рынке с 1993 года. Специализируясь на производстве, обработке и переработке алюминиевых профилей, стальных листов и изделий, предприятие вносит значимый вклад в развитие промышленности региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За три десятилетия работы холдинг не только внедрил передовые технологии в металлургии и металлообработке, но и создал сплоченный коллектив профессионалов. Как отмечает основатель компании Дмитрий Василевский, на предприятии уже сложились трудовые династии. Чтобы укреплять эту традицию, «Иплана» пригласила детей сотрудников на производство, чтобы познакомить их с работой родителей.

Экскурсия для детей вызвала такой живой отклик, что руководство компании решило сделать такие мероприятия регулярными. Теперь познакомиться с предприятием смогут не только семьи работников, но и школьники, студенты профильных колледжей и вузов. Юные гости увидят, как создаются алюминиевые изделия для автомобилестроения, архитектуры, медицины и спорта. А студенты получат возможность применить теоретические знания на практике, наблюдая за реальными производственными процессами.

«Наш главный капитал — это люди. Мы остро ощущаем кадровый дефицит в промышленности, поэтому важно, чтобы молодое поколение знакомилось с производством не только по учебникам, но и в цехах. Сегодня дети — наши гости, а завтра, возможно, станут частью команды», — подчеркивает Дмитрий Василевский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.

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