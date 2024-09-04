МЭР: уровень безработицы в России продолжает снижаться

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Уровень безработицы в России сейчас находится на рекордно низком уровне в 2,4% и продолжает снижаться, пишет ТАСС .

«Сохраняется на рекордно низком уровне безработица, сейчас этот уровень 2,4%, продолжает снижаться», — заявил на полях Восточного экономического форума заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

Ранее сообщалось, что к концу 2024 года этот показатель может уменьшиться еще больше — до 2%.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке.