Масштабный сбой произошел у ФНС после рассылки уведомлений о налогах на вклады

У сайта Федеральной налоговой службы РФ случился масштабный сбой после массовой рассылки уведомлений о налогах на вклады. Сервис не работает у пользователей из шести регионов России, сообщается на сайте Downdetector .

Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Сайт ФНС также работает с перебоями у пользователей из Ленинградской, Нижегородской, Московской и Рязанской областей.

Большинство россиян жалуются на сбой личного кабинета. У некоторых наблюдаются проблемы при попытке входа на сайт и в мобильное приложение.

Сбой мог произойти из-за того, что утром Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления об уплате налогов на проценты по банковским вкладам за 2023 год. Его заплатят в первый раз.

Ранее сообщалось, что доход от вкладов свыше 190 тыс. рублей в 2024 году будет облагаться налогом. Его размер составит 13%.