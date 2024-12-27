Маск: США грозит банкротство из-за роста долга

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США грозит банкротство, если власти страны ничего не предпримут, чтобы справиться с бюджетными расходами и ростом госдолга, сообщает РИА Новости .

«Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся», — написал он на своей странице в соцсети X, комментируя пост букмекерской платформы Kalshi, в котором говорилось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 трлн долларов.

24 ноября стало известно, что госдолг Соединенных Штатов побил рекорд. Он составляет более 36 трлн долларов. Отмечается, что госдолг США вырос с начала текущего года на два трлн долларов.

Международный валютный фонд считает, что к 2029 году уровень госдолга США дойдет до 131,7% ВВП. Такая ситуация угрожает как национальной, так и мировой экономике.

Одной из причин накопления задолженности называют хронический дефицит бюджета США, который растет последние два года. По итогам прошлого года дефицит составил 1,8 трлн долларов.