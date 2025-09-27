Mash: кофе в России после Нового года подешевеет на 15%

Цены на кофе в России упадут на 15% в начале 2026 года. Напиток подешевеет благодаря распродаже старых запасов, сообщает Mash .

На стоимость кофе напрямую влияет погода в Бразилии, так как там производят большую часть арабики. В прошлом году в стране была засуха, потому урожай пострадал — ягоды были маленькими.

Фермеры недополучили доход, кроме того, им пришлось тратиться на налоги. Это привело к росту цен на кофе. Однако теперь погода в Бразилии изменилась в лучшую сторону для производителей.

В стране идут дожди, потому ягоды растут большие и крепкие. Благодаря тому, что предложения будет хватать, цены на напиток опустятся. Однако сначала будут распродаваться старые запасы.

Ранее стало известно, что Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию из-за пошлин в США. Объемы поставок зерен в РФ могут вырасти, если пошлины Вашингтона сделают продукцию Лаоса слишком дорогой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.