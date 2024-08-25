Mash: блогер Косенко ликвидирует открытую для снижения налогов IT-компанию

Известный российский блогер Сергей Косенко принял решение о ликвидации IT-компании. Он создал фирму в 2023 году, чтобы, предположительно, снизить налоги, сообщает Mash .

Заявление на закрытие «Айти приложения» уже подано. Изначально планировалось, что Косенко наймет программистов для разработки ПО. Однако за 12 месяцев работы фирмы в ней не был трудоустроен ни один человек. В Mash считают, что с помощью компании Косенко собирался снизить налоги.

До этого Федеральная налоговая служба обнаружила у блогера задолженность в размере 10 млн рублей. ФНС может заморозить счета продюсерского центра, который принадлежит блогеру.

Ранее Косенко подал иск на 54 млн рублей к «эксперту по подсознанию» Инне Тлиашиновой. Блогер заявляет, что коллега не доплатила ему деньги за продвижение профиля в соцсетях.