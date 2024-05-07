Блогер Косенко подал иск на 54 млн руб к «эксперту по подсознанию» Тлиашиновой

Блогер Сергей Косенко, который прославился тем, что бросил в снег младенца ради хайпа, подал иск на 54 млн рублей к коллеге, «эксперту по подсознанию» Инне Тлиашиновой, сообщает SHOT .

Хотя Косенко не живет в РФ и не платит налоги, но справедливости решил искать именно в российском суде. По словам блогера, психолог должна ему около 70 млн рублей за продвижение аккаунтов в социальных сетях.

Он обещал Тлиашиновой в миллион раз увеличить охваты и потребовал за это 100 млн рублей. Психолог выплатила блогеру только часть обещанной суммы. Тогда Косенко заявил, что его обманули.

За Тлиашинову вступились ее знаменитые клиенты. Продюсер Яна Рудковская назвала Косенко фантазером. Сама психолог заявила, что жертвой в этой ситуации является именно она. По словам Тлиашиновой, блогер провел для нее один гив и пропал.

«Эксперт по подсознанию» уже попадала в скандальные ситуации в России. Во время ее семинара в Подмосковье охрана избила журналистку. Затем психолога проверяли на неуплату налогов.

Косенко сейчас находится в Дубае. Он по-прежнему должен налоговой 2,6 млн рублей.