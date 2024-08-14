Mars покупает производителя чипсов Pringles за 36 млрд долларов
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Корпорация Mars заключила окончательное соглашение, согласно которому она приобретает компанию Kellanova, производящую чипсы Pringles, сообщает газета «Ведомости».
Сделка заключена на сумму 35,9 млрд долларов, тогда как рыночная стоимость Kellanova до приобретения оценивалась в 22 млрд долларов. За одну акцию компании Mars заплатит 83,5 долларов. Это на 44% выше средней стоимости ценных бумаг Kellanova за последние три десятка лет.
В соглашении сторон было прописано, что Mars покупает все бренды и активы Kellanova. Но сделка все еще не завершена. Для этого корпорации необходимо одобрение акционеров и регулирующих органов.
Mars предполагает, что окончательное завершение сделки произойдет в январе–июне 2025 года.
Kellanova — американская компания, которая производит снеки и продукты питания быстрого приготовления. Она выпускает их под такими известными торговыми марками, как Pringles, Cheez-Its и Rice Krispies Treats.