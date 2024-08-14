Mars покупает производителя чипсов Pringles за 36 млрд долларов

Сделка заключена на сумму 35,9 млрд долларов, тогда как рыночная стоимость Kellanova до приобретения оценивалась в 22 млрд долларов. За одну акцию компании Mars заплатит 83,5 долларов. Это на 44% выше средней стоимости ценных бумаг Kellanova за последние три десятка лет.

В соглашении сторон было прописано, что Mars покупает все бренды и активы Kellanova. Но сделка все еще не завершена. Для этого корпорации необходимо одобрение акционеров и регулирующих органов.

Mars предполагает, что окончательное завершение сделки произойдет в январе–июне 2025 года.

Kellanova — американская компания, которая производит снеки и продукты питания быстрого приготовления. Она выпускает их под такими известными торговыми марками, как Pringles, Cheez-Its и Rice Krispies Treats.