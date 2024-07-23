Маркетплейс Wildberries передал 26 юридических лиц «РВБ»

сегодня в 18:25

Маркетплейс Wildberries передал 26 своих юридических лиц компании «РВБ», совместной с оператором наружной рекламы Russ, сообщает РИА Новости.

ООО «РВБ» учредили в начале июля. По выписке из ЕГРЮЛ его уставной капитал составляет 20 млн рублей.

Сейчас 65% компании находятся у Wildberries, а 35% владеет фирма «Стинн», которая принадлежит «Русс Аутдор».

В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы.