Wildberries и Russ создадут единую цифровую платформу

Консолидация ресурсов компаний позволит создать крупный финансово-торговый холдинг со специализаций в отрасли продвижения, рекламы и логистики, указано в сообщении агентства.

Новая компания намерена работать в России, Азии, Африке, Ближнем Востоке, СНГ, Индии и Китае.

При этом детали сделки по объединению не раскрываются.

В РБК, со ссылкой на источники, указали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет глава WB Татьяна Бакальчук, а руководитель Russ Роберт Мирзоян — главным исполнительным директором.