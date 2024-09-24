Маркетолог Сенотрусова: деньги дорожают, и это отражается в ценах на одежду

Большое количество модных брендов ушло из России. С одной стороны, это создало возможности для отечественных производителей. С другой стороны, нужно время и ресурсы, чтобы наверстать объемы и выстроить новую систему, сообщила РИАМО маркетолог, основатель маркетингового агентства по работе с брендами и экспертами Валерия Сенотрусова.

Эксперт перечислила факторы, которые сейчас оказывают влияние на стоимость одежды российских брендов.

Во-первых, рост ключевой ставки, который приводит к удорожанию кредитов для бизнеса.

«Выходы есть, и их несколько: временно замедлить темпы роста, привлекать более „дешевые“ деньги, например, с помощью инвесторов, закладывать дополнительные расходы в себестоимость продукта и повышать цену», — комментирует маркетолог.

Во-вторых, курс валюты. Многие бренды одежды имеют производства за пределами России или если их производство находится на территории РФ, то все или часть материалов приходится закупать за рубежом, отмечает Сенотрусова.

«Опять же выходы есть: закладывать дополнительные расходы в стоимость продукта или искать новые производства/поставщиков по подходящим условиям», — говорит она.

В-третьих, необходимость адаптироваться к изменениям и выстраивать новые логистические маршруты. Если ранее были отработанные логистические маршруты с понятной стоимостью и сроками, то сейчас любое изменение маршрута может означать его удорожание.

«Все зависит от выбора бренда и его возможностей. Дополнительные расходы кому-то придется понести: либо это будет производитель, либо это будет покупатель», — констатирует маркетолог.

Важно понимать, если повышение в цене будет неощутимым, например, в премиум- и люкс-сегменте, то бренд может себе это позволить. Но если из-за повышения стоимости бренд переходит в другой ценовой сегмент, но при этом ни качество, ни позиционирование не меняются, бренд рискует оказаться в невыгодном положении. В такой ситуации «старые» клиенты будут уже не готовы, а новые еще не готовы покупать одежду, резюмирует эксперт.