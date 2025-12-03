Мария Багреева: в столице работает свыше 2,2 миллиона самозанятых

Количество москвичей, зарегистрированных как плательщики налога на профессиональный доход, на начало ноября достигло 2,2 млн человек. Эта цифра составляет порядка 15% от всех самозанятых, зарегистрированных в России, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что увеличение численности самозанятых в столице свидетельствует о росте предпринимательской инициативы среди горожан. Все больше людей рассматривают такой формат как комфортный способ начать собственное дело в разнообразных сферах: от IT-консультирования и репетиторства до маркетинга и дизайна. Развитие цифровых решений и фриланс-платформ позволяет им выходить на широкую аудиторию заказчиков.

«Такой формат дает людям возможности для профессионального роста и самореализации, а также способствует повышению конкурентоспособности городской экономики. По данным на 1 ноября 2025 года, число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,2 миллиона человек. Их общий доход за все время действия в столице этого налогового режима — с 1 января 2019 года — составил почти 2,1 триллиона рублей», — отметила Багреева.

Данный налоговый режим пользуется спросом у граждан, работающих на себя без привлечения наемных работников. К его ключевым преимуществам относятся легкая процедура регистрации, автоматизированная передача данных о доходах, отсутствие необходимости сдавать налоговую отчетность и применять кассовое оборудование.

Среди видов деятельности, которые самозанятые чаще всего указывают при регистрации, лидируют грузовые и пассажирские перевозки, услуги доставки, сдача жилья в аренду, а также реклама и маркетинг.

За десять месяцев 2025 года плательщики налога в Москве сформировали для клиентов примерно 254 млн чеков — это почти в два раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года, что указывает на увеличение деловой активности. Средняя сумма чека по состоянию на конец октября 2025 года равнялась 2833 рублям.

В период с января по октябрь 2025 года самозанятые перечислили в московский бюджет 17,1 млрд рублей, что на 43% больше, чем за те же месяцы предыдущего года. За весь срок действия специального режима в бюджет столицы поступило свыше 56,3 млрд рублей налога на профессиональный доход, добавила вице-мэр.

Город оказывает поддержку тем, кто намерен развивать свою карьеру, в том числе через предпринимательство. В центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» (ул. Щепкина, 38, стр. 1) и на площадке практического обучения в Печатниках (Волгоградский проспект, 42, к. 8) можно всего за три месяца освоить одну из 75 востребованных профессий в разных отраслях и реализовать свой потенциал.

Во флагманском центре «Моя работа» на Шаболовке (дом 48) посетителям помогают оценить предпринимательские навыки, понять особенности открытия и ведения бизнеса, разработать бизнес-план, зарегистрироваться как самозанятый, ИП или ООО, а также найти первых заказчиков.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.