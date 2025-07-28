Мария Багреева: в парке «Музеон» откроется павильон «Экономика Москвы»

1 августа в парке «Музеон» откроется павильон «Экономика Москвы», посетители которого смогут принять участие в большой экономической игре, посетить лекции известных экономистов, экспертов и предпринимателей, получить практические навыки по управлению городом в интерактивной зоне, сказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Открытие павильона пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Он расположится между Новой Третьяковкой и улицей Крымский Вал и будет работать ежедневно, кроме понедельников.

Перемещаясь по клеткам и выполняя увлекательные онлайн- и офлайн-задания, гости павильона смогут в простой и понятной форме разобраться в сложных экономических аспектах, узнать много нового об экономике столицы — одной из крупнейших городских экономик мира. В ходе игры участники будут зарабатывать виртуальную валюту, которую смогут обменять на стильные сувениры.

«Большой блок программы павильона — это образовательные мероприятия. Наша современная летняя площадка станет центром, где объединятся в эффективную коммуникацию город и его жители. Благодаря большому количеству лекций и мастер-классов от ведущих экономистов и финансистов, известных экспертов и предпринимателей, популярных блогеров экономика Москвы станет понятной и близкой для каждого, а ее роль в будущем столицы — очевидной. Любой посетитель сможет найти что-то интересное для себя: каждый день недели павильон будет ждать свою аудиторию», — прокомментировала Багреева.

По вторникам будут проходить мероприятия для людей старшего возраста. Им расскажут о личной финансовой безопасности и финансовой грамотности, дадут советы по инвестициям и профессиональной самореализации. По средам — программа для экономически активных граждан, где буду обсуждать личные финансы, карьерные тренды и другие темы. По четвергам в павильоне ждут тех, кто только начинает интересоваться экономикой. Им объяснят базовые понятия и дадут практические советы. По пятницам для гостей павильона запланирована развлекательная программа с квизами и квестами. Субботы станут семейными днями: взрослые смогут послушать лекции о практическом применении экономических знаний в повседневной жизни, а дети — принять участие в игровых мастер-классах. По воскресеньям здесь пройдут лекции и мастер-классы для предпринимателей по широкому кругом тем — от запуска до масштабирования бизнеса.

Кроме этого, в интерактивной зоне все желающие смогут сыграть в экономический VR-тир, подобрать профессию будущего, создать собственный цифровой аватар, попробовать свои силы в управлении городским бюджетом.

Для самых маленьких посетителей предусмотрена отдельная программа: возле павильона будет открыт красочный образовательный лабиринт, где в формате комиксов детям расскажут, что такое экономика и как она влияет на жизнь города.

Время работы павильона: вторник — четверг с 12:00 до 20:00, пятница — суббота 12:00–22:00, воскресенье 12:00–21:00.

Масштабный форум-фестиваль пройдет в рамках проекта «Лето в Москве». С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.