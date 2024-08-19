Мария Багреева: в январе–июне оборот сферы услуг населению вырос на 7,4%

Оборот сферы услуг населению в январе — июне 2024 года составил 1,9 трлн рублей, увеличившись на 7,4% в сопоставимых ценах к тому же периоду прошлого года, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Транспортные услуги увеличились на 14%, до 638,5 млрд рублей, благодаря внутреннему туризму и развитию городской транспортной системы: экономический эффект от запуска в прошлом году таких крупных транспортных проектов, как БКЛ, третий и четвертый МЦД, речной электротранспорт, проявляется и в текущем году.

«Сфера услуг Москвы динамично развивается за счет активного внедрения новых цифровых форматов и высокого спроса в туристической сфере и смежных с ней отраслях — транспорте, культуре, гостиничном бизнесе. Наибольший прирост показали электронные сервисы — онлайн-кинотеатры, подписки на игровые платформы, музыкальные сайты, — которые развиваются под влиянием растущего спроса граждан на онлайн-контент. Их оборот за шесть месяцев вырос на 24% к аналогичному периоду прошлого года и составил 164,4 млрд рублей», — уточнила Багреева.

Помимо этого, учреждения культуры смогли увеличить выручку на 11,3%, до 43,2 млрд рублей. Аналогичную динамику показали спортивные организации, оборот которых вырос до 24,5 млрд рублей. Бытовые услуги (парикмахерские, салоны красоты, прачечные и т. п.) показали рост на 6,7%, до 117 млрд рублей. Гостиницы и туристические агентства заработали в первом полугодии 2024 года почти 72 млрд рублей — это на 5,4% больше, чем годом ранее.

В целом за пять лет — с 2018 по 2023 год — оборот сферы услуг столицы вырос на 35,4%. Потребительский спрос сохраняется на высоком уровне, а широкий спектр городских мер поддержки помогает предпринимателям выходить на рынок, развивать свой бизнес и осваивать новые ниши, отметила Багреева.