Мария Багреева: Оборот сферы услуг столицы увеличился за год на 1,7%

Объем платных услуг населению Москвы в январе — сентябре текущего года составил более 3,4 трлн рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Данное число увеличилось на 1,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Сфера услуг Москвы продолжает развиваться благодаря внедрению новых цифровых форматов, которые повышают качество сервиса и способствует росту доступности услуг для москвичей и гостей столицы. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги образования и связи — направления, которые в последние годы демонстрируют устойчивое развитие благодаря цифровизации, а также спортивные организации», — заявила Багреева.

Оборот электронных сервисов увеличился почти на 30% — до 324,5 млрд рублей. Рост обеспечили сервисы, использующие технологии ИИ, а также цифровые экосистемы, которые объединяют различные услуги — от телевидения и телемедицины до цифровых помощников и «умного» дома.

Объем платных образовательных услуг увеличился на 8,5% — до 253,4 млрд рублей. Причиной роста стал высокий интерес горожан к программам дополнительного обучения, в том числе курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Спортивные организации показали рост на 7,3%, достигнув 46,1 млрд рублей. Это стало возможно благодаря активному развитию спортивной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни.

Внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь горожан и связанный с этим устойчивый спрос на интернет-услуги и сети нового поколения способствовали росту услуг связи. Оборот в этом сегменте вырос на 6% и составил 339,3 млрд рублей.

