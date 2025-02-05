Мария Багреева: объем закупок столицы у малого бизнеса вырос в 1,5 раза за год

В 2024 году объем закупок Москвы у малого бизнеса достиг 639,2 млрд рублей, что на 52% превышает показатель 2023 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что за последние 20 лет общая сумма контрактов, которые Москва заключила с бизнесом, составил 3,5 трлн рублей.

«Сегодня на столицу приходится 16% всех закупок у субъектов малого предпринимательства в России: в 2024-м московские заказчики приобрели у них товары и услуги на 639,2 млрд рублей, что на 52% больше, чем годом ранее», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что наиболее часто город у малого бизнеса закупал строительные работы, услуги по организации питания и медтовары.

Среди ключевых категорий закупок лидируют медицинские товары, включая лекарства и специализированную мебель, на сумму 110,4 млрд рублей. Услуги по организации питания для детских садов, школ и социальных учреждений составили 101,3 млрд рублей, а строительные работы — 65,6 млрд рублей.

Также в список популярных закупок вошли элементы благоустройства городской среды и малая спецтехника для работников ЖКХ.

Как подчеркнул руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, столица стимулирует привлечение малого бизнеса к системе госзакупок за счет совершенствования законодательства в области контрактных отношений.

«С 2022 года все закупки объемом до 20 млн рублей столичные заказчики проводят исключительно среди субъектов малого предпринимательства. Кроме того, в 2023-м в Москве был сокращен срок оплаты по контрактам с 30 до 7 дней и установлено минимальное обеспечение, что также положительно сказалось на активности малого предпринимательства в сфере госзаказа», — рассказал Пуртов.

Портал поставщиков является одним из важных инструментов поддержки малого бизнеса. Эта платформа позволяет проводить оперативные закупки в удобном формате — контракты заключаются с использованием электронной подписи, что делает процесс дистанционным и исключает необходимость бумажного документооборота.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует целям регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».