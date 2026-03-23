Мария Багреева: на портале поставщиков зарегистрировано 400 тыс предпринимателей

Количество предпринимателей, прошедших регистрацию на столичном Портале поставщиков, превысило отметку в 400 тыс. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что портал поставщиков является современной межрегиональной платформой, обеспечивающей прозрачность и оперативность закупок малых объемов и делающей их выгодными всем участникам процедур.

«Портал привлекает предпринимателей возможностью заключать сделки с заказчиками из более чем четырех десятков регионов, расширять географию продаж и развивать бизнес. Сегодня на платформе зарегистрировано более 400 тыс. поставщиков, с начала года их число выросло на 10 тыс. Активнее всего площадкой пользуются представители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского и Красноярского краев — это около 70% работающих на портале предпринимателей», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что на одного госзаказчика на портале приходится шесть поставщиков, благодаря чему в закупках формируется высокий уровень конкуренции.

Запуск Портала поставщиков состоялся в 2013 году с целью автоматизации процедур закупок небольших объемов, и он уже утвердил себя в качестве действенного механизма для взаимодействия бизнеса и государственных структур. В ассортименте товаров, работ и услуг, представленных предпринимателями, насчитывается свыше 3,4 млн уникальных позиций. Ежесуточно на площадке подписывается более 1,5 тыс. контрактов.

В феврале текущего года мэр столицы Сергей Собянин сообщал о присоединении к порталу 44-го региона-заказчика — Курской области.

«В число наиболее активных регионов по числу регистраций в этом году вошли Москва, Пермский край, Московская, Свердловская области и Санкт-Петербург. Новые пользователи с начала 2026 года заключили на Портале поставщиков две тысячи контрактов на сумму более 700 млн рублей», — сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

