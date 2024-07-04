На сегодняшний день ключевыми факторами, которые определяют опережающий экономический рост в столице и в России, являются доступность технологий, повышение качества рынка труда и стимулирование инвестиционной деятельности бизнеса. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она выступила на сессии «Российская экономика в следующие три года: потенциал и риски» финансового конгресса Банка России.

Мария Багреева отметила, что инвестиционная активность бизнеса является одним из наиболее важных факторов роста экономики. Сейчас на столицу приходится порядка 20% всех инвестиций в России, из которых около 60% — собственные средства бизнеса, порядка 20% — заемные, а остальное — средства бюджета.

«В последние 2 года сильно выросли прибыли предприятий, то есть у компаний появилось больше возможностей для инвестирования. Но для этого бизнесу важно понимать, что в долгосрочном периоде их продукция будет востребована. Поэтому Москва реализует различные механизмы стимулирования инвестиционной активности, в том числе такие, как офсетные контракты, контракты жизненного цикла, в рамках которых бизнес инвестирует в развитие производств, а город становится для производителя одним из якорных заказчиков на долгосрочный период», — пояснила Мария Багреева.

Расширение производства подразумевает развитие рынка труда и вовлечение большого количества новых кадров. В нынешних условиях с низкой безработицей и высоким уровнем конкуренции за трудовые ресурсы нужно внедрять проекты повышения производительности труда, решать вопросы повышения квалификации работников на предприятиях и обучения нужных экономике специалистов.

«В стране уже несколько лет реализуется национальный проект „Производительность труда“, который в том числе помогает предприятиям решать текущие кадровые проблемы. В Москве участниками нацпроекта являются более четверти крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности», — уточнила заммэра.

По ее словам, уже завершившие первый этап работы компании нарастили производительность труда приблизительно на 40%, а суммарный экономический эффект от их участия в национальном проекте превышает 5 млрд рублей.

Данную настройку рынка труда ограничивают естественные факторы, и для последующего роста производительности труда предприятия должны начинать более активно инвестировать в технологии.

«Для качественного изменения экономики, выхода на новый технологический уровень, обеспечения технологического суверенитета инвестиций только в экстенсивное расширение бизнеса недостаточно. Необходимо активно развивать технологии, внедрять новые информационные решения, модернизировать оборудование, повышать качество и конкурентоспособность продукции. Текущих объемов и темпов роста инвестиций на эти цели очевидно недостаточно», — отметила Мария Багреева.

Заммэра пояснила, что по этой причине сейчас главная задача — вместе с бизнесом разработать программы и создать нужные условия для качественных инвестиций в техразвитие.