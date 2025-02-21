Мантуров: РФ рассмотрит кооперацию с Boeing по закупке титана при его желании

Москва готова рассмотреть сотрудничество с Boeing, если корпорация захочет вернуться к закупкам российского титана. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС .

Он добавил, что сотрудничество с компанией было «традиционным», но завершилось после начала СВО. Тогда в Boeing решили выйти из титановой долины, где были созданы мощности для обработки титана, соответственно, отказались от российского ресурса.

До этого компания в большом количестве закупала уже готовые изделия, детали для своих самолетов, отметил Мантуров. Он добавил, что если Boeing захочет вернуться в титановую долину, то РФ это готова рассмотреть.

Ранее в Telegram-каналах сообщили, что корпорация собирается вернуться в Россию. В Кремле заявили, что у них нет информации об этом.