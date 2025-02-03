Мантуров предложил запретить покупать иностранное оборудование

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что необходимо нормативно запретить закупку иностранных станков в случае, если у оборудования есть российские аналоги, сообщает ТАСС .

По словам политика, предприятия должны акцентировать внимание на максимальном освоении новой линейки продукции и техническом переоснащении собственных мощностей.

Мантуров отметил, что для этого заказчикам нужно заранее готовить техзадания, обеспечить техсопровождение контрактов, а также отдавать предпочтение именно отечественным станкам.

Первый вице-премьер РФ посетовал на то, что часто приобретается импортное оборудование, когда на рынке представлены российские аналоги. Он заявил о необходимости избегать этого и предложил нормативно запретить приобретать иностранную технику при наличии отечественной.

По итогам прошлого года производство станков в РФ выросло на 40% в стоимостном выражении. В дальнейшем отрасль будет развиваться благодаря новому нацпроекту — «Средства производства и автоматизации». По словам Мантурова, в текущем году предусмотрено бюджетное финансирование на 52 млрд руб. Также существуют и другие меры господдержки станкостроения.

Кроме того, политик посоветовал Минпромторгу РФ отслеживать баланс спроса и предложения на станки.

Ранее Минсельхоз призвал аграриев не сопротивляться использованию отечественных семян. Ведомство заявило о необходимости в кратчайшие сроки осуществить переход на использование российской продукции.