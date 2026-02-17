Малый бизнес несет потери из-за массовых возвратов на маркетплейсах

Она подчеркнула, что все издержки на логистику и обработку ложатся на продавцов. При этом 80% продавцов на маркетплейсах относятся к малому и среднему предпринимательству (МСП), причем большая часть из них — микропредприятия.

«Сегодня столкнулись с тем, что все расходы на логистику таких товаров, на обработку товаров, если случились возвраты, если случились какие-то инциденты, если товар вернули после как раз очного использования, если подменили и так далее, все переложено на продавцов», — объяснила Небытова в эфире Радио РБК.

По словам представителя министерства, ведомство предлагает уточнить правила возврата, чтобы ответственность за принятие решений о возврате товара полностью легла на продавца. Именно он должен определять, сохранил ли товар свойства и подлежит ли возврату.

Кроме того, Минэкономразвития поддерживает желание трети продавцом самостоятельно управлять скидочной политикой и отказываться от скидок за счет платформы, чтобы соответствовать своим коммерческим целям.

Ранее стало известно, что среди россиян начало набирать популярность приобретение потерянных заказов или возвратов с маркетплейсов. Их пакуют в коробки и продают в интернете по весьма доступной цене. При этом узнать, что лежит внутри, нельзя, пока не вскроешь упаковку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.